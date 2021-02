Virginie RICARD

Contrôleur de gestion depuis 18 ans, je recherche un poste de contrôleur de gestion en Midi-Pyrénées ou Gironde au sein d'une société internationale.



Je souhaiterais intégrer une société qui investisse sur l'humain et est à même d'engager des moyens pour s'adapter et rester compétitif. J'apprécie les challenges de projets: six-sigma, migration de progiciel, cost killing...



Dynamique et rigoureuse, je m'adapte facilement aux nouveaux environnements et outils. Je suis curieuse et me suis auto-formée sur les outils et les environnements.



Mes compétences :

Adaptabilité

International

Sourcing