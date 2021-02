Virginie RICHOUX BURGUY (RICHOUX)

Coaching, conseil en Ressources Humaines, bilans de compétences, orientation, insertion professionnelle, accompagnement et développement professionnel.

Compétences en Ressources Humaines (recrutement, mobilité et formation), en évaluation.

Connaissance des secteurs de l'industrie pharmaceutique, hospitalier et de l'édition spécialisée.

Psychologue du travail. Spécialisation en psychologie clinique et psychopathologie du travail.



Mes compétences :

Bilan de compétences

Développement des ressources humaines

Insertion Professionnelle

Orientation

Psychologie clinique

Psychologie du travail

Recrutement

Ressources humaines

Souffrance au travail

Conseil