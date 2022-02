Virginie VAN DAMME

Mes compétences principales :

• Conseil en communication (double expérience agence et annonceur)

• Pilotage de projets, encadrement des équipes internes et des partenaires externes.

• Conception et réalisation d’outils de communication

• Expertise en communication digitale (+6 ans en agences spécialisées).

• Spécialité en Développement durable (Mémoire et expérience GIE AXA).



Mes compétences :

Marketing

Développement durable

Community management

Gestion de projet

Communication

SEO

Responsabilité sociétale des entreprises

Assurance

Conseil

Web

E-business