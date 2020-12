Virginie VIRGINIE REANT (PLANCKE)

Après une formation en école de commerces, j'ai eu l'opportunité d'évoluer dans différents secteurs avec des fonctions différentes. De chef de rayon dans la grande distribution , je me suis alors orientée vers le textile à un poste de chef de produit.

A ce jour, la fonction que j'occupe au sein de Novastock me permet de m'orienter sur une fonction nettement plus ressources humaines.

Je suis également amenée à accompagner l'évolution de nos organisations, ainsi que de dispenser des formations.

En parallèle, je me suis formée à des outils d'accompagnement à la personne : communication non violente, constellations familiales et je suis diplômée en morphopsychologie.



Dans un cadre hors professionnel, j'anime des initiations et ateliers sur ces outils qui me passionnent !



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de projet

Accompagnement au changement

Animation de formations

Communication