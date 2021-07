Vivian MUNIER

FORMATION



- Executive MBA HEC at HEC Paris

- Master II Droit du travail (ASSAS)

- Master II management des RH

- Institut d études politiques de Grenoble

- Hypokhagne



EXPERIENCE :



Après avoir travaillé en qualité d'assistant RH au sein du Groupe ICF, j’ai occupé pendant un an et demi le poste de chef de projet SIRH sur les domaines fonctionnels paie, gestion administrative et formation. Responsable emploi, formation et SIRH de janvier 2006 à décembre 2007 et au sein de mon service de 3 collaborateurs, j’avais notamment la responsabilité de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de formation du Groupe, du recrutement et de la gestion des carrières des collaborateurs de la holding (150 personnes). J'ai ensuite occupé de décembre 2007 à février 2009 un poste de responsable Etudes, Développement des RH et SIRH à la Banque Populaire Val-de-France.



J'ai intégré en février 2009 un Groupe pharmaceutique international sur un poste de Responsable rémunération, avantages sociaux et SIRH Groupe. Aidé d' une équipe de 15 personnes, je suis notamment en charge de la politique de rémunération, du contrôle de gestion social, de la supervision de la paie et du pilotage du SIRH.



En somme, mon expérience me permet de maîtriser plusieurs domaines fonctionnels RH, de connaître les missions et les problématiques liées aux postes de Chef de projet SIRH et de chargé de développement des ressources humaines.



Mon niveau d'espagnol est largement opérationnel (11 mois à Madrid) et ma maîtrise de l'anglais est opérationnelle (850 au TOEIC en 2015).



Mes compétences :

Administration

Anglais

Business Object

Chef de projet

Droit social

Espagnol

Etudes RH

Formation

GPEC

Management

Management SI

MOA

Paie

Recrutement

SIRH

Système d'information

Ressources humaines

Gestion de projet

remuneration