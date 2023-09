Viviane FORTAILLIER (FROGER)

Auteur de 9 livres

en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)

et la FONDATION ATEF OMAIS sous la direction de Philippe Delanne



1) Nous, les femmes du Bénin (2004)( UNFPA)

2) Ivoiriennes aujourd'hui (2006)(UNFPA / SEPIA)

3) Mauritanie "scênes de vie"(2007) (SEPIA)

4) Arts au Féminin en Côte d'Ivoire (2009) aux éditions du Cherche Midi/UNFPA

5) Guide FATOM d'Abidjan de la Fondation ATEF OMAIS (2010 /FATOM /SEPIA)

6) Guide FATOM de Cotonou, Porto Novo, Ouidah et Ganvié( 2011 / SEPIA)

7) Carnet FATOM : Bénin, Guélédé, Vodoun et le rôle des femmes dans l'économie et la culture ( 2011/ /FATOM /SÉPIA )

8) Carnet FATOM : Royauté en Cote d'Ivoire et les petits métiers féminin à Abidjan ( 2013 / FATOM / SEPIA)

9) Guide Fatom de Ougagadougou, Bobo Dioulasso et Banfora (2013/fatom /Sépia)



Création de Banque d'images visible sur http://www.vivianeff.blog.fr

et

en ventes sur http://www.priceminister.com/navigation/se/category/search_books/kw/froger +fortaillier+viviane





Consultante mission: France et étranger



Mes compétences :

Photographie

Graphisme

Maquettage

Afrique