Viviane LAMOUR - Immobilier



Moteur de votre projet immobilier en Ille et Vilaine (35)



Vous projetez de vendre un bien immobilier et souhaitez être accompagné : de l'estimation à la signature définitive je vous accompagne sur toutes les étapes de votre projet.







Mise en vente, diagnostics, sélection des visites, lien entre le vendeur, l'acheteur et le notaire...







Vous recherchez un appartement ou une maison, je suis à vos côtés tout au long de votre recherche d'acquisition de bien immobilier.







De l'étude de votre demande par rapport au marché, en passant par la mise en relation, je suis présente jusqu'à la remise des clefs.