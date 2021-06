Vladimir DIEU

Plus de 20 ans d'expérience dans l'informatique médicale !



Actuellement en poste chez Inetum Software (ex Gfi Progiciels), j'assure la Direction de projet (MOE) du nouveau système d'information patient du GHT d'Amor.



Mes compétences et mon appétence pour l'informatique médicale vont au delà.

Je suis en effet le Responsable Produit du DPI ACTIPIDOS et j'ai régulièrement assuré des missions d'AMOA auprès d'établissements de santé.



Grâce à mon cursus universitaire et à ma trajectoire professionnelle, je dispose d'un bagage technique et metier qui me permet de dialoguer aussi bien avec des développeurs, des ingénieurs systèmes, des DBA qu'avec des professionnels de santé et des personnels des établissements sanitaires.



Mon CV : http://webofdieu.hopto.org/vdieu/