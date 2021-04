Société JHD / Groupe Kardol





Mes domaines de compétences sont les suivants :



- Paramétrages et formations Sage X3 - Négoce et Stocks

- Etats Crystal Report / Requêtes

- Migrations de données

- Sage Enterprise Intelligence (SEI)



Pour toute mise en relation, merci de me contacter par mail : s.marquet_contact@orange.fr



A bientôt



Mes compétences :

ERP

chef de projet

Sage

X3