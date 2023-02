Vladimir ROBINET SLANSKY

Mon parcours a commencé par un BAC STI systèmes motorisés où j'ai entamé mon cursus technique dans le secteur de l'industrie automobile. Poursuivant dans cette voie, je me suis lancé dans un DUT Génie Mécanique et Productique option sciences de l'automobile et une licence en conception de produits automobile.



Ce début de parcours m'a apporté un bagage technique solide tant sur le point théorique que pratique grâce, entre autre, aux programmes proposés par ces formations, ainsi qu'aux différents stages que j'ai pu effectuer.



Suite à ça, je me suis lancé dans une formation atypique mêlant ingénierie des matériaux et management de l'innovation. J'ai donc intégré l'ESIEE Paris ainsi que le CNAM Paris qui ont créé en collaboration cette formation. Ce choix me permet d'aboutir sur un double diplôme de Management et technique délivré par l'ESIEE Paris, ainsi qu'un diplôme d'ingénieur délivré par le CNAM.

Cette formation plus que constructive et complémentaire m'a donné l'opportunité de me spécialiser dans la gestion et la finance pour l'aspect Management, ainsi que dans les polymères pour l'aspect ingénierie des matériaux.



Par la suite, j'ai obtenu un stage chez Valéo, au sein de la direction industrielle, où je mêle technique et management en travaillant sur la stratégie process plastique.



Ce parcours formateur a développé chez moi une ouverture d'esprit avec une largeur adaptée au besoin actuel des entreprises.