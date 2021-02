Vladimir SELLIER

Entrepreneur orienté résultat avec un background multiculturel et une expérience internationale, notamment des pays de lEurope de lEst et pays germanophones.



Directeur général des PME et ETI dans diverses branches dactivité - industrie à feu continu, pétrochimie, industrie manufacturière, articles de sport, media et production audiovisuelle, banque & finance, transport maritime, tourisme, agroalimentaire, biens de consommation, depuis plus de 20 ans.



Manager de crise - Animateur enthousiaste déquipes multidisciplinaires - Manager de transition avec ou sans prise de mandat social - CRO.



Spécialisé dans la définition et la mise en œuvre opérationnelle des plans damélioration de la performance et de restructuration des entreprises sous performantes ou en retournement, souvent dans un contexte durgence. Développement des affaires à l'international, notamment pour les start-ups désireuses de passer au stade supérieur.



Mes compétences :

General Management

Analyser et améliorer les performances

Restructuration d'entreprise -Retournement

International Business Development