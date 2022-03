Vlassia FERRIE

Société de conseil spécialisée dans l'industrie du tourisme



•La philosophie des experts du tourisme est d’accompagner les hommes et les femmes du tourisme en leur apportant des solutions précises.

•Leur permettre d’appréhender le nouveau contexte économique touristique afin qu’ils puissent obtenir les meilleurs outils dans ce monde ou l’innovation et l’élaboration de projets d’avenir est nécessaire pour la pérennité de l’entreprise.

•Dans cette démarche, la seule arme sera une nouvelle vision de l’entreprise, l’audace l’intelligence stratégique, le discernement du réel...



La complémentarité des experts créer une synergie des compétences, chacun spécialisé dans son domaine d'intervention permettra de garantir une efficacité optimale.



Un expert par domaine :



Developpement commercial

Revenue Management

E-Tourisme

Marketing et Communication

Qualité de service et produit



www.lesexpertsdutourisme.com



Pour toutes demandes d'informations n'hésitez pas a nous contacter à l'adresse suivante :

contact@lesexpertsdutourisme.com





Mes compétences :

Vente

Responsable

Compagnie aérienne

Communication

Tourisme

Sales manager

Relationnel

Direction commerciale