Wadih WADIH FAYAD

Urgent!

Répondez à ces mini-sondage et/ou micro-questionnaire littéraires et répandez-les http://poll.fm/1qh9k

http://polldaddy.com/s/E2D33AC14E0C2C6E



Bonjour,

j'ai un poste devenu vacant à pourvoir immédiatement, qui convient énormément à tes attentes, aux multiples facettes que tu pourras les occuper toutes ou en partie, en quête de mécénat, je me présente, wadih de fayad, encyclopédiste, je suis un auteur autoédité basé au liban, en recherche de projets communs entre écrivains, éclectique (tout sujet), prolifique, aux publications référencées, tant attendues, bien accueillies, et d'une assistante à qui je confierai mon affaire professionnelle dans le monde des publications et artistique, notamment francophone. Elle sera mon agente dans ce milieu, et aura pour charge d'être mon assistante personnelle, le reste des détails est plus bas dans le profil. Pour mieux me connaître, je suis présent surArray , sur l'encyclopédie en ligne de Larousse http://www.larousse.fr/encyclopedie/article/Wadih_De_Fayad/11021041 relatant en bref mon parcours politique du résistant en passant par le théorisme, et je vais prendre cette définition me concernant en cet article "Wadih de fayad, aventurier natif de la ville de baabda, citoyen de l’univers, écrivain apatride, ancien et dernier représentant de la ligne dure du nationalisme libanais avant son auto-éloignement de la politique suite à un profond désaveu de la politique contemporaine. Philosophe, théoricien du communisme, scientifique, créateur de projets de toute sorte, victime depuis les années 80 de plusieurs attentats directs et indirects, et d'une longue série continue de menaces. Écrivain à profusion, polyvalent, maniant plusieurs styles d'écriture, journaliste, auteur nouvelliste, de thèse, de traité, de poésie, essayiste : Collection Troisième Millénaire, science-fiction, documentation, gastronomie, histoire, nouvelle, thèse, traité, essai, article, gags, mangas, bandes dessinées, romans érotiques, théorie, fictions-vérités, contes pour enfants, biographies, fictions, scénarios, pièces de théâtre, ..., poète, jewelry designer, designer du mobilier, de l’architecture interne, et externe, jardins, des objets, de la fausse bijouterie, des montres, peintre (créateur du technologisme), musicien.'', et également cité en un communiqué de presse de art-access dont voici un extrait :

''le petit albert revu et corrigé par fayad !''

Jul 18, 2009

''wadih fayad, auteur libanais prolifique publie une série de petits ouvrages dans la collection « troisième millénaire », qu'il a créée. il s'agit d'une série de traités donnant un « aperçu sur les drogues, les anesthésiques et leurs ...»'', pour avoir plus de détails sur moi. Également designer avant-gardiste confirmé, peintre fondateur du technologisme, journaliste spécialiste en coups d'éclat et scoops, et créateur en réussite de projets et d'opportunités en toute sorte.



Également membre de deux sites féminins

http://www.terrafemina.com/component/comprofile/profile/vladimir



Lien vers toutes mes nouvelles publications

http://www.thebookedition.com/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=wadih +de+fayad



Je crée également des sites web pour 250 euros, et sur demande 50 euros d'entretien mensuel selon une liste de tâches bien définies que je dois accomplir, sur la meilleure plateforme web d'hébergement gratuit de sites web et de configuration proposée et des logos à 50 euros, ou 100 euros, précisez-moi ce que voulez comme couleurs, chiffres, lettres, ...

Site internet de ma création pour l'auteure de Vertige et philosophe Rachel Désir http://desirlespritnu.wifeo.com où existe un condensé de l'interview, que je lui ai passée



Je suis diffusé sur bbx une radio en ligne http://www.bbxradio.com , pour écouter mes infos cliquez écoutez l'émission



Visitez cette boutique en ligne, elle répond à vos désirs en tirages photos, ...

http://www.pitchart.fr



Mes compétences :

Web design

Communication

Création de site internet

Théâtre

Designer

Mode

Graphisme

Décoration

ONG

Littérature

Journalisme

Opportunités nouvelles

Créatif

Création de projets

Photographie