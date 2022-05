Wafa AYADI

*J'ai le diplome d'un technicien supérieur en controle de la qualité agro alimentaire en 2007.

*3 ans d'expérience (fév 2008-janv 2011): Responsable qualité dans une industie d'exportation des dattes(AGAT) au cours de cette période j'ai fait la mise en place de systéme de management de la qualité ISO 9001.

*Aout 2011 jusqu'à aujourd'hui: Responsable QHSE (Qualité/Hygiéne/Sécurité/Environnement) à New est Catering Tunisie (activité de restauration collective).

au cours de cette période j'ai participé à la mise en place de l'ISO 22000 (systéme de sécurité des denrées alimentaire), ISO14001(management environnemental) el l'ISO 18001 (management de la santé et sécurité au travail).

*Auditeur qualité interne ISO 9001/ISO 22000/ISO 14001 et ISO 18001.

*En 2015 obtention d'un diplome national d'ingénieur en biologie industriel (de l'INSAT).