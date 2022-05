Wafa BEN RHOUMA - EL MAY

Docteur en Sciences des Matériaux depuis Décembre 2013. Je suis également titulaire d'un diplôme de Master M2 Recherche en Matériaux Innovants, option matériaux polymères et d'un diplôme d'Ingénieur Matériaux.

Actuellement, je suis à la recherche d'un poste d'ingénieur dans le domaine de la Recherche et du Développement.

J’apprécierai également une offre de post-doctorat, de préférence dans la région Aquitaine.

J’ai plusieurs années d’expérience dans le domaine des sciences des matériaux. Durant mon doctorat j’ai due être confrontée à plusieurs problématiques face auxquelles j’ai développé ma méthode de travail. Toute au long de mon cursus j'ai toujours fait preuve de capacité d'apprentissage rapide et d'un sens de l'observation avec un souci des détails. J'aime travailler en équipe et je sais être autonome quand il le faut. J'ai également beaucoup de facilité à transmettre mon savoir et à apprendre, ainsi qu'une prédisposition à développer des compétences nécessaires pour la préparation, la mise au point et la caractérisation des produits que j'ai eu à étudier (montages spécifiques pour essais de caractérisation, mise en œuvre spécifique d’échantillons…). Cela en veillant au respect des règles d'hygiène, de sécurité de travail et de la normalisation quand il le faut. J’ai eu également la possibilité d’encadrer et gérer des groupes d’étudiants pendant mes missions d’enseignements ce qui m’a permis de travailler mes capacités d’échange, de gestion et de compréhension des autres.



Mes compétences :

Microsoft Office

Enseignement

Résistance des matériaux

Physique Chimie

MATLAB

Abaqus

Polymères

Méthode des éléments finis

Recherche scientifique

Matériaux composites

Caractérisation des matériaux

Essais mécaniques

Science des matériaux