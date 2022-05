Wafa ELAISSARI

Forte d'une expérience de plus de 16 ans , j'ai réussi à évoluer et développer mes compétences dans les domaines de la comptabilité, la gestion commerciale, la paie, le social et le fiscal.

Autonomie, discrétion et efficacité sont mes principaux points fort.

Actuellement je suis prête à relever de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Gestion des contrats

Elaboration des bilans

Paie

Trésorerie

Gestion des notes de frais

Comptabilité