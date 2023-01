Alexandra PHILIBERT

20 ans d'expérience professionnelle, dune part en GMS, en gestion de produits et de services et dautre part en centrales d'achats, mont permis dapprofondir et de consolider mes connaissances de l'univers de la chaine logistique Amont/Aval.

Jofficie à la SNCF « Réseau », en qualité de Commissionnaire de transport et Gestionnaire de parc Wagons.

Joriente les prochaines étapes de ma carrière au sein de mon organisation, vers plus de responsabilités et dexpertises dans les activités « Supply Chain Management ».



Mes compétences :

Esprit de synthese

Gestion des priorités

L'engagement

Organisation

Pro activité

Sens de l'engagement

Sens de l'organisation

Synthèse