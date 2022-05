Wafa MOUSSAOUI

Objectif; Chiffre d'Affaires, Résultats, et Relationnel sont les mots clés de ma motivation.



Mes 3 années d’expérience commerciales et ma maîtrise du monde pharmaceutique, m’ont permis d’être une personne organisée, dynamique, sachant faire preuve de capacité d’adaptation et d’une force de vente.



Mon ambition, mes qualités de négociatrice et mon expérience m’ont permis de dépasser mes objectifs et de satisfaire les clients les plus exigeants.



Actuellement à la recherche d’un poste, je suis à l'écoute du marché et prêt à relever de nouveaux défis.





Mes compétences :

Dynamique

Animaux de compagnie

Sens du challenge

Esprit d'équipe

B to B