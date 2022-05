Wafaa BELLAGRA

Issue d'une famille de commerçants, c'est tout naturellement que je me suis orientée vers des études commerciale.



En effet, après mon BTS commerce international, j'ai eu la chance d'intègrer le monde du travail au sein de l'entreprise familiale, ce qui m'a forgé un caractère de gagnante et m'a permis de mettre en pratique mes connaissances théoriques.



Ayant voulu voler de mes propres ailes, j'ai dans un premier lieu consacrer mon temps à la création de commerces, et à enchaîner de petits boulots pour rester dans la vie active.

La conjoncture actuelle ayant mis mes projets en stand-by, j'ai intégrée une entreprise commerciale.



Passionnée par la mode et l'univers du Luxe, j'ai commencée par créer des accessoires cheveux, et par dessiner et créer des tenues de soirée, pendant mon temps libre.



Depuis Août, j'ai intégrée l'entreprise Pablo, cela m'a permis de confirmer mon souhait d'évoluer dans l'univers de la mode et de la création.



Ma personnalité pétillante, mon caractère gagnant et mon goût du challenge seraient un atout pour une évolution de carrière.



Mes compétences :

Pack office .

Management

Import/Export

Sens du Commerce

Force de vente

Négociation achat / vente

Developpement de CA

Création

Organisation

Prise de risques

Adaptation

Developpement du porte feuille clients