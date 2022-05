Wafaa BENSAID

Je propose mes services comme graphiste freelance à tout clients besoin de faire connaitre son activité ou son produit soit au Maroc ou à l'extèrieur, je vous assure la conception de vos supports de communication ( Identité Visuelle, brochures, affiches, plaquettes, Flyers, Catalogues, cartes de visite.....), PLV (stands, roll up...), ainsi que la publicité par l'objet (t-shirts, porte-clé, sacs...). Préparation des fichiers pour l'impression .



N'hésitez pas à me contacter, Pour toute information supplémentaire

Mes compétences :

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Communication visuelle

PAO

Charte graphique