Wagane Déthié FAYE

Ingénieur en Télécommunications & Réseaux de nationalité sénégalaise, je suis formé à la faculté des Sciences de l'Université Chouaib Doukkali au Département de Physique (Laboratoire des Télécommunications & Réseaux). Actuellement je suis embauché responsable informatique régional (Togo, Bénin et Côte d'ivoire) à SOGEA SATOM groupe VINCI. Je m'occupe du service informatique qui intervient dans les domaines suivants :

Responsable informatique régional

Gestion des infrastructures Informatiques et Télécom et des consommables

Gestion des plannings et des Projets (installation réseau, Voip, Visioconférence, Wifi, …)

Installation et configuration de Produits métier, Lotus, Pegase, Laureat, ...)

Installation VSAT

Formations et informations des Collaborateurs et des Utilisateurs sur les logiciels utilisés

Veiller au respect des bonnes pratiques et recommandations de VINCI

Installation informatique et Télécom pour nos Agences et chantiers

Audit et Evolution des infrastructures informatiques et Télécom

Gestion quotidienne sauvegarde Serveur bureautique et AS400

Administration et Maintenance du Parc informatique (Agence et Chantiers à Lomé)

Prise de Main à distance (Pour Bénin et Côte d’Ivoire)

Dépannages ordinateurs

Dépannages Imprimantes

Câblage Réseau informatique et Dépannage réseau (Filaire, Wifi, …. )

Gestion Problèmes système d'exploitation et logiciels de fonctionnement

Installations et Configurations des ordinateurs Neufs ou Récupérés selon les normes VINCI

Assistance de Configuration des Routeurs ou Serveurs Vinci avec le Siège

Pannes ou Dysfonctionnements de la Connexion internet lié au Fournisseur ou Non

Maintenance périodique des matériels informatiques des Agences et Chantiers

Gestion installation ADSL chez les expatriés

Spécialités :Développement de Logiciels, Intégration de services d'applications,Support informatique, Prestations de Services (Commercial & Technique), Conseil et Propositions de Solutions, Ingénierie Avant Vente,Administration Système,Sécurité



Mes compétences :

Gestion et Maintenance de serveurs

Virtualisation des Serveurs, ESXi Version 5

Elastix

Vsphere Client, VMotion

support Informatique tout niveau

BladeCenter, Systems X, VMware, VCenter

Datacenter, AIX : IBM, Datawarehouse

Administrateur, Supervision Réseaux

Gestion des incidents, Escalade, Réescalade

RAID,SAN FC, SAN iSCSI, NAS, Net Backup Symantec

Réseaux informatiques & sécurité

Sécurité

Administration système

Support informatique