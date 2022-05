Wah Ange Charlène SIKÉLI

Je suis à la recherche d'un stage pour valider mon diplôme de Master.

Étudiante attentive,organisée,observatrice,très dynamique qui a une grande envie d'apprendre dans tous les domaines en vue d'être professionnelle et dans le futur mettre sur pied sa propre entreprise.

Par contre,je suis souvent insatiable et je doute de mes compétences acquises parce que je n'ai pas eu la chance de les mettre à la disposition d'une structure.

Je souhaiterais avoir cette chance.

Merci.



Cordialement.



Mes compétences :

Contrôle de Gestion

Excel

Comptabilité Analytique

Mathématiques Financières

Budget

CRM

B to B

EBP

Marketing d'étude,Stratégique

SAP,Sage100,Ciel,EBP autoentrepreneur

Budgets

Audit