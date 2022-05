Wahbi BEN CHOUIKHA

Ingénieur de l'ENIT en génie industriel, j'ai débuté ma carrière professionnelle à VALEO, immergé dans le rythme stressant et intéressant de la production dans le secteur automobile, avec les exigences QCD des clients et des standards internes de VALEO.



Chez VALEO, LEONI et puis COFICAB COMPONENTS, j'ai réalisé 6 ans d'expériences dans le management de la production et des Hommes, dans le secteur automobile, complétés avec une expérience en lean manufacturing dans le secteur aéronautique chez AEROLIA.



Grace à cette alliance, j'ai su mettre et faire appliquer les outils et les standards nécessaires à l'amélioration des performances en terme d'OTD, CNQ et efficience.



D'autre part, j'ai eu l'opportunité de participer avec le groupe AEROLIA à la mise en place d'un système d'excellence complet définissant les domaines et les outils contribuant à la performance industrielle du groupe.



Mes compétences :

Gestion de projet

Qualité

Gestion de la production

Ecoute

Amdec

Kaizen

8D

QRQC

Aéronautique

Master Scheduling

Lean Manufacturing

Kanban

Visual Basic for Applications

SMED

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Just-in-Time

IBM AS400 Hardware

Audit