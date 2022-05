Wahid BEN AMMAR

Implanté à Sousse, mais nous avons vocation à traiter des affaires sur tout le territoire Tunisien et à l’étranger grâce à un réseau de correspondants, de collaborateurs, et de consultants hautement qualifiés aux compétences pluridisciplinaires.

Notre cabinet met au service de ses clients la compétence, l’expérience professionnelle et la disponibilité qui permet un suivi personnalisé des dossiers.

Nous assurons : La défense et l'assistance dans diverses branches telles que :



Droit de famille-Pénal-Contrats-Commercial-Foncier,négoce ...

Droit Maritime plus spécifiquement le droit du transport maritime: Contentieux relatifs aux assurances maritimes -Évènements de mer tels que Abordage-Assistance- Règlements d'Avaries particulières et Avaries communes.





Mes compétences :

Avocat

Assistance juridique

Conseil juridique

Lawyer