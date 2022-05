Wahid BOUHEZZA

Je suis un acteur economique ouvert au dialogue et aux nouvelles idées. J'ai créé Oxyviva dans le domaine de l'Economie verte des "Green Tech et des Clean Tech"



Le principe de notre innovation est lié à la biodégradabilité à 100% de nos produits, respectant les principes essentiels du Développement Durable dans un contexte de "Chimie verte". C'est l'alternative en recours de plus en plus marqué aux agrotensioactifs - matières premières végétales et minérales, ressources renouvelables - à la place des tensioactifs issus de la pétrochimie, qui s'inscrit dans une démarche durable.



Oxyviva est implantée au Centre Europeen de l'entreprise et de l'innovation.



Mes compétences :

Santé

Agroalimentaire