Wahid MIDENI

Bonjour





Monsieur



Dans le cadre d’assurer les prestations de gardiennage , nettoyage main d'oeuvre et agent de réception durant une année de syndic et même durant les travaux nous assurons vos produit et matériel



Et parce que nous tenons a votre bien être et votre sécurité Nous avons l'honneur de vous proposer le meilleur offre de prix concernant :



le service de nettoyage, gardiennage des locaux , agent de réception et main d'oeuvre .





Monsieur,



On attente de votre réponse veuillez accepter nos meilleur salutation les plus sincères.



*N.B : nos prix relatifs aux prestations seront déterminés selon l'effectif nécessaire propose par notre client



Mes compétences :

Formation