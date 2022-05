Wajdi AJAIMI

Je suis un diagnostiqueur chez IESPM.

Mets responsabilité sont:

Etablir les diagnostic à partir des résultats analytiques et des éléments contenus dans la base de données I.E.S.P.M., un diagnostic fiable et facilement exploitable par l'utilisateur, garantit la fiabilité des résultats d'analyses par autocontrôle, autorise l'envoie des diagnostics par la validation des résultats en tant que signataire des rapports, assure de la pertinence des informations techniques, assure la veille technologique quant à l'évolution des lubrifiants et des matériels concernés, participe à la définition et à la réalisation des actions correctives et actions préventives, propose les actions à réalisé pour remédier aux résultats aberrants, respecte les documents du système qualité, participe à l'amélioration du système qualité, respecte les objectifs qualité définis.



Mes compétences :

Permis conduite VL et poids lourd

Tech Tool Logicielle

Trilangue

Automobile /poids lourd expert diagnostic

analyse d'huile