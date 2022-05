Wajdi DANDACH

A l'issu de trois ans de travail comme ingénieur R&D en optique et mécanique; je dispose d'une expérience importante dans ce domaine que je souhaite valoriser et exploiter.



En recherche Active d'un poste :

-Ingénieur Technico Commercial



Pour plus d'informations merci de consulter mon profil ou de me contacter au 06.21.15.28.86





Reste ouvert à toute proposition.

Langue: Anglais, Francais, Arabe

Mobilité : France Entière/ Monde

Disponible immédiatement





Mes compétences :

LabView

Matlab/Simulink

Zemax

C/c++

Inventor Conception mécanique

Html5

Microsoft office

Fibre optique

Mécanique

Laser

Optique

Optoélectronique

Vision