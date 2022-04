Aaron ROMO

Ingénieur biomédical et docteur en biomécanique. Je tiens aujourd’hui à mettre mes compétences au service d’une entreprise dynamique et reconnue dans le secteur des dispositifs médicaux.

Je suis trilingue espagnol-français-anglais et j’ai une personnalité ouverte et spontanée. Cela m’a permis d’entretenir d’excellentes relations avec tout mon entourage professionnel que ce soit en milieu académique, entrepreneurial ou hospitalier.



Mes compétences :

Gestion de projet de recherche pluridisciplinaire

Communications scientifiques

Identification de propriétés mécaniques

Essais mécaniques expérimentaux

Dissection d'échantillons biologiques humains

Système de management de la qualité

Conception assistée par ordinateur

Veille bibliographique et concurrentielle

Corrélation d’images 3D

Simulation numérique

C++

Java

Visual Basic

SolidWorks

MATLAB

Abaqus

Labview