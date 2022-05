Wajdi KHEDHRI

Activités principales

• Piloter la mise en place d’un système qualité en veillant à

répondre aux exigences de la Direction et en assurer le reporting

• Garantir la politique qualité de l'unité. S’assurer que cette

politique est comprise, mise en oeuvre et entretenue à tous

les niveaux de l'organisation.

• Former et accompagner l’ensemble des acteurs à la mise

en place de démarches, des outils et des méthodes

• Animer et coordonner transversalement ou hiérarchiquement

un réseau de « relais qualité » au sein de la structure

• Préparer et réaliser les audits qualité internes et/ou externes

• Proposer et assurer le suivi des actions correctives et

préventives en concertation avec les services concernés

• Animer et encadrer une équipe

• Concevoir et animer des actions de formation dans le domaine

• Garantir la traçabilité des processus et méthodes utilisées.

Diffuser et valoriser les résultats

(présentations orales, rapports, certification, accréditation, …)

• Animer des groupes de travail pour harmoniser les pratiques

qualité

• Élaborer des documents, de l’unité ou du projet, pour la

partie référentiel et manuel qualité.

Établir une cartographie des processus

• Organiser la réalisation et le suivi du contrôle qualité, de

la réception des matières premières jusqu’au stockage des

produits finis

• Organiser, avec le chef de projet, les différentes revues

du projet et la mise en oeuvre des recommandations du

groupe de revue et en réaliser la synthèse qualité

• Définir et mettre en place les méthodes de gestion documentaire

et gestion de configuration.

• Réaliser une veille réglementaire et technologique

• Participer à un réseau professionnel



Concevoir et négocier la politique QSE avec sa Direction

Elaborer un schéma directeur prenant en compte les objectifs de la direction générale en matière de développement durable, les demandes des clients, les réglementations et les contraintes de l'entreprise

Assurer une veille technologique et concurrentielle en matière de QSE

Intégrer les différents référentiels dans un système de management intégré en interprétant les normes applicables

Définir et négocier les objectifs de l'année, les moyens à mettre en œuvre, les modalités de surveillance ou d'audit, le budget correspondant

Participer à la communication, à la promotion de la politique QSE



Mettre en œuvre cette politique QSE et l'animer avec les responsables concernés

Définir, formaliser, adapter les méthodes et outils pour garantir l'amélioration continue des produits, des processus, la sécurité, la prévention des risques et la préservation de l'environnement

Rédiger et mettre à jour les directives, les procédures, les instructions

Former si besoin les cadres, techniciens, les responsables d'équipes, participer à la sensibilisation du personnel

Animer des groupes de résolution de problèmes ou d'amélioration



Auditer, planifier et suivre

Veiller à la traçabilité et conformité des matières premières, des installations, des bâtiments et des procédés par rapport aux cahiers des charges et aux normes en vigueur

Analyser les risques et les opportunités

Planifier les actions d'amélioration

Assurer les mesures de réduction ou de traitement des déchets ; vérifier les procédures de contrôle et de prévention par rapport aux risques environnementaux

Préparer, mettre en place la surveillance et les audits internes ainsi que les audits externes et ceux de fournisseurs

Réaliser le suivi statistique des résultats par rapport aux objectifs, préparer les revues QSE

Participer à l'analyse des risques, des dysfonctionnements et à la recherche des pistes d'améliorations : formation, procédés de fabrication, organisation de la production, évolution des installations...

Vérifier les résultats des actions d'amélioration