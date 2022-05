Wajdi LAROUSSI

Connaissances des normes C13xx, C14xx, C15xx, C17xx, des normes IGH, des normes grandes cuisines et RIE, paratonnerre, appareils élévateurs, réglementation de sécurité ERP.

Courant fort (électricité tertiaire, semi industriel, projet atypique).

Projets avec multiples alimentations sécurisés (63kV, 20kV, 10kV, tarif jaune et bleu, alimentation issus de panneaux voltaïques ou éolienne, groupe électrogène, groupe temps zéro, Cogénération).

Forte expérience du chantier mise en œuvre des règles de l'art.



Courants faibles (contrôle d’accès, Détection incendie, VDI, scénographie, vidéo surveillance).

Études de synthèses.

Domaine de la conception et l'exécution avec un souci continuel de fonctionnalité et d'optimisation des installations tous en respectant les volontés du client.





Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Synchronous Digital Hierarchy

OrCAD

DIALux

Autocad

CANECO

VBasic