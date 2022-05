Wajdi TARCHI

Passionné par les architectures logicielles et les technologies web liée au monde Java, j'essaie toujours d'apprendre de plus en plus et d'exploiter mes connaissances dans des projets de haute envergure.

Également je suis toujours à l'écoute de marché dans le but de trouver les meilleures propositions, les vraies opportunités

Competences:

*Langages Java , PL/SQL

*FrameWork J2ee: gwt ,smartgwt, Servlet 2, JSP, JSF, Struts, Spring, Hibernate3, JavaBeans, JDBC

*WebServices: AXIS, SOAP

*Web 2.0 XML/XSD(JAXB,JDOM), JSP, XHTML, CSS, JavaScript, AJAX, JSON, Jquery,Ext-JS

*Conteneur web: Tomcat

*ApplicationServer Jboss, Glassfish

*Base de Données Oracle 10g , Postgres, DB2, MySQL, Microsoft Access, Conception des Bases des Données.

*IDE: Eclipse 3.x, NetBeans 7 , IntelliJ 10.5

*Industrialisation: Maven2, ANT

*Conception et Modélisation: Merise, UML, SOA, Design Patterns



*Langues Français : courant.

Anglais : courant.

Arabe : langue maternelle.



