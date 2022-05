Systems Engineer / Performance



Contact : wajih@chaabane-online.fr

Website: chaabane-online.fr



Specialist Apache Jmeter / NeoLoad / Dynatrace

Specialist Git/GitLab/GitHub

CISCO CCNA Certified

Expert VMware

Expert Virtualization Level 2 Oracle VirtualBox, VMware Player/Workstation

Expert CA Automation Suite For Cloud

Expert VMware vCloud Director

IBM PowerVM / AIX Administration

Expert SAN/NAS Storage

Expert Linux Systems



Mes compétences :

Linux System administration

VMware virtualization

Aix PowerVM virtualization

Apache Jmeter

Git/GitHub/GitLab

Microsoft team foundation server

CA automation Suite For Cloud

PHP

HTML5/AngularJS

C#/ ASP .NET/ ASP.NET MVC

Xml/Xsl/Xslt

Cisco

Bash

Microsoft Windows Server

Microsoft exchange/cas/dag/owa

Cobit

Storage SAN / NAS

Network designer

PowerShell

Apache Cordova

Xamarin

PhoneGap

SVN