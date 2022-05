Wakili JAMILA

Jamila WAKILI jeune marocaine de mohammedia, De formation ingénieur en management de la Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement.



Mon parcours m'a permis d'avoir des compétences managériales et techniques dans les systèmes: SMQ, SME, SMSST et le système de management intégré QSE.



capable d'implanter les normes: ISO 9001:2008 ; ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, ISO 17025 :2005, ISO 22000:2005



Durant mon parcours d'études j'ai effectué plusieurs stages qui m'ont permis d’acquérir une maturité professionnelle.



Actuellement je suis à la recherche d'un emploi en QHSE, et intéressée par tous les secteurs d'activités.

E-mail: jamilawakilifsts@hotmail.fr



Mes compétences :

méthodologie de tratement de réclamation client

Méthodologie de résolution de problèmes: 8D,PDCA

ISO 17025

Norme ISO 9001

HACCP

Les indicateurs et tableau de bord QHSE

ISO 22000

Les outils qualité; 5S, Brainstorming, 5M, 5W

OHSAS 18001

15189

contrôle qualité (physico-chimique)

Techniques d'analyses

Système de management intégré

Hygiène et sécurité alimentaire

ISO 9000

Management des systèmes: SM, SMQ, SME, SMSST

Norme ISO 14001