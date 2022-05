Walbrecq JEAN FRANCOIS

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Depuis avril 1990: Employé par Dassault Systèmes, Leader mondial des solutions logicielles de gestion de cycle de vie produit (PLM / PDM), et de conception assistée par ordinateur (CAO).



 Depuis Janv. 2004 : Consultant Senior PLM / PDM (Product life cycle & data management, Gestion de Cycle de vie et de données produit). Dans le cadre de cette activité, je suis en charge de :

• La définition de solutions logicielles exploitant notre portefeuille d’applications, pour l’industrie High Tech Electronique. Ces solutions couvrent, la gestion de composants et de nomenclatures produit ainsi que leur processus de changement.

oIdentification des besoins de l’industrie, rédaction des spécifications de développement.

oProduction des meilleures pratiques décrivant la mise en œuvre de ces solutions.

•Elaborer les méthodologies de mise en œuvre des applications PLM / PDM et CAO, supportant la définition et la simulation virtuelle de produits industriels pour l’industrie électronique et mécanique.

•Expertise et audit pour le déploiement et l’intégration de nos solutions, dans le système d’information de nos clients.



 Déc.2002-Janv. 2004: Responsable d’industrialisation, dans le cadre de l’interopérabilité des logiciels CATIA V5 (CAO) et ENOVIA SMARTEAM (PLM / PDM)

•Définition du contenu fonctionnel des produits en relation avec les équipes de développement.

•Définition des plans de tests, ainsi que leur exécution en contexte industriel.

•Elaboration, optimisation de méthodologies,

•Support de projets clients (Michelin, Iscar, Hydro-Québec)



 Nov. 2000-Déc. 2002: Chef de projet, sur un contrat de développement spécifique (15M USD), pour le compte d’un consortium de chantiers naval US, nous devions produire les outils de modélisation 3D requis pour la conception des différents systèmes d’un navire militaire (Structure, Tuyauterie, Ventilation, Electricité), et leur gestion en configuration.

•Définition des spécifications fonctionnelles,

•Suivi hebdomadaire des développements, (reporting et communication)

•Définition des scénarii de test et procédures de validation,

•Organisation des sessions de validation avec le client (2 à 3 semaines 2 fois par an),

•Définition et suivi des plans de recouvrement en cas de non atteinte des objectifs.



 Janv. 1996-Oct. 2000: Ingénieur technico-commercial, sur l’offre de conception d’usine et de construction navale CATIA V4 (CAO),

• Développement de démonstrations, et des matériaux de formation,

• Exécution de démonstration, en phase d’avant vente,

• Exécution et suivi de projet en phase d’après vente (Technip France, Meyer Werft Allemagne, CSC Chine, Samsung Corée, Energomach Russie).



 Janv. 1994-Déc. 1995: Ingénieur d’industrialisation, sur l’offre de conception d’usine et de construction navale CATIA V4 (CAO). Travail effectué en collaboration avec notre filiale US, responsable des applicatifs de tuyauterie et d’électricité.

• Validation de la conformité du logiciel aux spécifications, et de son aptitude à supporter un déploiement industriel.

• Capitalisation et suivi des incidents et des demandes évolutions.



 Avril 1990-Déc. 1993: Ingénieur maintenance, chargé de la validation et du suivi des correctifs appliqués aux incidents soumis par les clients en phase de production.

• Validation des incidents,

• Analyse de la cause de l’incident,

• Validation des correctifs dans l’environnent du client,



Mes compétences :

CAO

Histoire

Histoire contemporaine

PLM

Système d'Information