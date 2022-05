Bonjour,



Nous sommes la société MARIAM INTERNATIONAL TRADING COMPANY.





1) Nous sommes le représentant de la société TGM (Italie) en Tunisie, Algérie, Lybie et Maroc pour la fabrication des remplisseuses fermeuse des tubes, flacons, étuyeuses, monoblocs, lignes de remplissage, machines pour mascara…

2) nous sommes fabriquant des tubes en plastique, laminé, PBL, ABL et aluminium pour les secteurs agro-alimentaire, cosmétique, pharmaceutique, industriel…



3) Nous représentons plusieurs marque et référence de machines en Tunisie.

Nous avons des expériences et relations professionnel avec les fournisseurs des différents matériels et machines des conserveries, agro-alimentaire, pharmaceutique, cosmétique, confection et industriels occasion, retapais a neuf et neuf. Si vous êtes à la recherche des machines pour votre usine ou un projet pour construire une nouvelle usine, nous pouvons vous aider et nous vous garantissons une qualité professionnelle.



Par exemple :



Remplisseuse – sertisseuse

Remplisseuse, boucheuse, visseuse, capsuleuse pour tous les industries…

Sertisseuse

Encartonneuse

Fardeleuse

etuyeuse

Ensacheuse

Banderoleuse

Scotcheuse

Encolleuse

Lignes complète de production

Conditionnement agro-alimentaires

Conditionnement en plastique

Injection plastique

Usine complète

Usine de briques

Huilerie

Boulangerie

Chocolaterie

Production chocolat

Ligne de production thons et sardines

Ligne de production de tomate, Harissa et confiture

Lignes de production des boites vides…

Ligne et machine de production de plastique

Machine et équipement pour cosmétique

Machine et équipement pour détergents, hygiène, savonnerie…

Cellophaneuse

Matériels agro alimentaire pour le secteur laitier, yaourt, fromagerie, viandes, boulangerie, biscuiterie, confiserie…

Confection…

Etc…





Nous attendons votre confirmation dans le plutôt possible.



Bien à vous



Walid ABDELLATIF

Sales Manager

MARIAM INTERNATIONAL TRADING COMPANY

Rue ABOU BAKKER ESSIDIK

8090 KELIBIA – TUNISIA

Mob: 00216 95 458 943

Mail: walid.abdellatif@gmail.com

MSN: thebest.choice@hotmail.fr

Skype: the best choice