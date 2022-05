Walid ABOU-JAOUDE

Suite à un court passage chez PSA Peugeot-Citroën en 2005-2006, j’ai rejoint le Groupe Renault en fin 2006 où j’ai exercé jusqu’ à début 2018 différentes fonctions au sein des Directions Commerce ainsi que Manufacturing, plus précisément dans les domaines de la Logistique / Supply Chain / Lean Manufacturing. J’ai rejoint par la suite le conseil en tant que Senior Manager Consultant en Supply Chain et Excellence Opérationnelle.



Mes principales compétences sont :

• Pilotage de projets Supply Chain / Amélioration Continue d’envergure à forts enjeux économiques en contexte international : organisation et planning, animation de réunion et d’équipe, conduite du changement, gestion des risques projets, capitalisation.

• MOA / AMOA : description besoin / exigences client ; rédaction CdC technique / fonctionnel ; recette Produit-Process ; pilotage projet déploiement, conduite du changement, formation.

• Gestion appels d’offres (processus RFI / RFP).

• Animation de Clubs Métiers transverses : mise en place de TdB et KPI, identification et déploiement de Bonnes Pratiques, suivi et animation de performance.

• Soft Skills : leadership ; aisance relationnelle ; travail en équipe ; animation transverse multiculturelle ; coordination - fédération d’équipe ; culture du résultat ; orientation clients

• Hard Skills : Industrie 4.0 / gestion et planification de la production et des appros / S&OP, MPS, MRP / optimisation stocks, entrepôts, transport / Supply Chain Network Design / ingénierie de flux logistiques / ingénierie-cartographie de processus / maîtrise des outils du Lean Manufacturing / Qualité. Certifié APICS – Basics of Supply Chain Management.

• IT: Business Objects / SAP / MS Office / ACCESS / MS Project / PowerView / CPLEX.



