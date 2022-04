Charles GHOSSOUB

12 ans d’expérience dans la gestion de projets de réseaux et systèmes de communication fixes et mobiles



Mes compétences :

Intégration de systèmes en réseau

Architecture et dimensionnement de réseaux

Gestion et pilotage de projets réseaux

Etude de la performance de réseaux

OSPF

QoS

SIP

Border Gateway Protocol

MPLS

Réseau

Architecture

GSM

IPTV

LTE

UMTS

Policy & Charging Control

Objective-C

HTML

ASP.NET

UNIX

MATLAB

SQL

JavaScript

SWIFT

C#

Linux

PHP

Solaris

Wireshark

Java

VHDL

CSS

Oracle

IMS

Wi-Fi

VoLTE

GPRS

PPDR

MCPTT

PMR

Tetrapol

5G