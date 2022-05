Walid AOUDI

AOUDI Walid, 15 ans d'expérience en nouvelles technologies et IT. recherche de nouveau challenges



Mes compétences :

Veille

Télécommunications

Informatique

Conseil

Recherche

C++

Matlab

MOT Testing

Java

C Programming Language

Python Programming

Microsoft C-SHARP

JavaScript

COM/DCOM

UML/OMT

Service Oriented Architecture

SAS Statistical Package

Microsoft Windows

Linux

Apple MacOS

iOS

Zope

XML

UNIX

UDP

Tk

TCP/IP

Symphony

Spring Framework

SemanticWeb

SQL

SCADA

Rational ClearCase

Personal Home Page

Perl Programming

Pascal

Oracle

Objective C

NoSql

MySQL

MongoDB

Microsoft Transact-SQL

Microsoft SQL Server

Microsoft Access

MVC

Java Swing

Java Enterprise Edition

JUnit

JIRA

Hibernate

HTML5

HTML

ETL

Drupal

Django

DB2

Cascading Style Sheets

CVS

Bugzilla

Apache WEB Server

Apache Subversion

Android