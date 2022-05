Walid BAKLOUTI

VO2 GROUP

Société de Conseil en SI et Organisation, VO2 Group travaille avec un réseau exigeant d’Experts. Notre mission: offrir des dispositifs d’expertise sur mesure à nos clients grands comptes.



NOTRE RÉSEAU D'AFFAIRES

Pour répondre précisément aux besoins de ses clients, VO2 Group a crée un réseau d’affaires constitué de professionnels reconnus dans leur domaine d’expertise.

Actif depuis 2005, il se développe fortement depuis 2011. Ainsi, plus de 300 experts, dont la plupart sont indépendants, se sont aujourd'hui rapprochés de la structure.

Les consultants les plus actifs sont directement impliqués dans la stratégie commerciale groupe selon un modèle collaboratif exigeant.



En marge de ses collaborations d'expertise, VO2 GROUP s'ouvre depuis peu à des profils plus juniors suivant la nature des projets réalisés.



Pour nous contacter:

www.vo2-group.com



Mes compétences :

Robotique

Automatisme