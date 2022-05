Walid BOUAOUA

Avec une petite expérience dans la vie professionnelle, je suis un travailleur acharné et ingénieur d'apprentissage rapide, je cherche un nouvel emploi et plus de défis à me prouver. joindre à votre entreprise et être un parti de votre équipe me permettra d'atteindre mon objectif. je me considère sérieux, motivé et capable d'intégrer très rapidement. travail d'équipe et le respect sont mes principes.



Mes compétences :

AutoCAD

COVADIS

EPANET

SWM M5

AutoCAD Plant

Pipe Inspection

Microsoft Office

ISO 900X Standard