Walid CHARCHARI

Infographe & Web designer basé à Alger, avec 10 ans d'expérience dans le métier de la communication, mon rôle est d'assurer une réflexion globale et cohérente de l'identité graphique pour chacun de vos supports et surtout d'assurer d'un rendu de qualité.



Toujours à la recherche de nouveaux concepts, concepts qui font la différence chez une marque, marque qu'on n'oublie pas... Ma force réside dans la capacité à offrir une large palette de solutions créatives et techniques pour répondre à votre stratégie commerciale, d'imaginer votre campagne de communication, de créer vos documents imprimés, de concevoir votre site internet et d'en assurer sa popularité.



En effet, après avoir obtenu un diplôme de Technicien Supérieur en Art Graphique à Blida, j’ai développé une expérience professionnelle de 4 ans en tant que web-master dans divers Sociétés et plus de 10 ans en tant que webmaster freelance.



Manager une équipe, former, renforcer l'esprit d'équipe et surtout la motiver : ce sont des valeurs clés que j'aspire à toujours maintenir au plus haut degré possible. Ma polyvalence me permet de vous proposer mes services si vous êtes à la recherche d’un développeur PHP, d’un intégrateur HTML, d’un expert en CMS (Spip, Wordpress...), d’un animateur Flash, d’un graphiste web, si vous cherchez à améliorer votre référencement naturel, mais également si vous êtes à la recherche de musique originale sur mesure ou si vous avez besoin d’un monteur vidéo.



Quelque soit votre projet web, je saurai y répondre efficacement, seul, ou en m’associant à d’autres spécialistes freelance de mon réseau.



Salam,



Mes compétences :

Web design

Javascript

HTML 5

Graphisme

CSS

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator