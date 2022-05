Ingénieur en énergie électrique.

Diplômé en 2015 de l'ISEN Brest.

Expériences dans le domaine électrique et électronique de puissance, aussi en régulation et commandes.

Maîtrise la conception et dimensionnement électroniques.



Mes compétences :

Simulink

PFC

Microsoft Project

C Programming Language

AC/DC

VHDL

Microsoft Office

Microsoft Excel

MOT Testing

LabVIEW

IGBT

Gant Project

DSpace

Assembler

Accident and Emergency