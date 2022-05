Walid FSILI

Ingénieur Bureau d’étude, Team leader, Signataire T100 SA/LR, T200 SA et ESDM Approver.

J'ai pu le long de mes années d’études et d’expérience dans l’industrie aéronautique, acquérir une capacité d’adaptation et d’analyse appréciable ainsi d’enrichir mes connaissances théoriques et pratiques dans des différents domaines tel que : étude et conception de façon générale, traitement des litiges et des dérogations, câblage aéronautique, réalisation et vérification des plans, méthode et industrialisation, structure aéronautique, fuselage du pointe avant, transfert des activité et management des équipes, suivi, animation des réunion, analyse des problèmes, élaboration des plans d’actions et d’amélioration. Toutes ces connaissances ont été approfondies en occupant les postes suivantes : dessinateur, contrôleur/vérificateur et point focale plan d’installation A380 au sein de bureau d’étude de SEA Latelec groupe Latécoère (pendant 5 ans) « Présent dès le démarrage des activités 2D/3D en Mai 2007», en occupant le poste de technicien méthode et industrialisation au sein de Globe technologies Soliman (6 mois) et le poste d’ingénieur bureau d’étude ‘Team leader MAP, signataire T100, signataire T200 MAP et ESDM approver’ au sein de STEALIA-Aerospace Tunisie (plus que 3 ans d’expérience) « Présent dès le démarrage de Bureau d’étude en Octobre 2012 ».