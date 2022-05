Qui sommes nous ?



Bureaux sur 3 continents.

10 années d’expérience.

Membre des associations financières et fiscales les plus reconnues.

Equipe d'experts en droit et gestion.



Confidentialité absolue

Pénétration aux marches les plus concurrentiels

Pas de frais cachés

Rapidité et efficacité d'exécution selon produit ou service offrirai

Relation clientèle personnalisée



Mes compétences :

Afrique

Distribution

Europe

Export

GCC

GOLD

Import

Microsoft EXCHANGE

Offshore

pétrole