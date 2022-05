Walide SAINT-OUEN

Expériences professionnelles et projets:



2015 : Projet amphibie : réalisation d’un véhicule contrôlé à distance pour filmer la faune et la flore dans des milieux terrestres

et nautiques.



2014 : Responsable de rayon : emploi saisonnier dans une entreprise de grande distribution : Monoprix Saint-Mandé (94).



2014 : Conception et création d’un robot automatisé capable de jouer et de participer à la « coupe du monde de Squashfoot ».

- Rédaction d’un rapport complet et d’un diaporama pour une soutenance.



2013 : Participation au projet Dragster : projet similaire à « course en cours ».

- conception et création d’une voiture miniature de son choix (en imposant son style grâce à un thème) et capable

de concourir sur une piste rectiligne de 20m de long.

- Réalisation d’un stand pour promouvoir sa voiture en mettant en avant ses qualités.





Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

CATIA

PL7 Pro