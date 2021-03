Wally PIACENTINO

Titulaire d'un Master en "Psychologie Sociale, du Travail et Ingénierie des Ressources Humaines" à l'Université de Nice-Sophia Antipolis, complémentaire à mon Master 1 en spécialisation management des Ressources Humaines acquis au sein du Groupe EDHEC.

Ma double formation, en psychologie du travail et en management des ressources humaines, me permet d'avoir une vision RH en deux dimensions: comprendre l'humain et les impératifs de l'organisation.

C'est au sein du service ressources humaines, au cœur de l'entreprise, que j'affirme mon goût pour le management ainsi que pour l'organisation et la gestion du personnel.



J'ai à mon actif plusieurs expériences professionnelles de longue durée dans le domaine des ressources humaines dans l'industrie du tourisme de luxe. Mes expériences professionnelles mont donné de solides bases relationnelles, le goût du challenge, de l'action, de la communication, homme de terrain, j'ai le sens du service, du travail en équipe, de la confidentialité, et la rigueur nécessaire pour assumer pleinement un poste de RRH/DRH.



Vous l'aurez compris en visionnant mon parcours, je suis un généraliste RH Hôtelier.



"La dimension humaine est une force au cœur de chaque organisation, facteur de différenciation...."



Mes compétences :

Ressources humaines

Communication interne

Recrutement

Management

Formation

Gestion budgets

Benchmarking RH

Sphinx Software

Oracle People Soft

Microsoft Pack Office

Lotus Notes/Domino

IBM AS400 Hardware

Futures Operations

Business Objects

Gestion hôtelière

Gestion de la relation client