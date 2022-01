Wilfrid NANGBE

Dipômé de l'université de Reims Champagne Ardennes en comptabilité contrôle audit et de deux masters:Entrepreneuriat et Administration et expertise socio économique, je suis à la recherche actuellement d'un poste d'auditeur comptable ou de controleur de gestion pour lequel la maîtrise technique, la prise d'initiative, et la polyvalence sont les critères.

Ajouter à cela, je suis curieux, apprécie bien le travail en équipe et aime m'investir dans des projets innovants ; raison pour laquelle je m'investis pendant mes heures libres dans des associations telles que Croix Rouge( en tant que diffuseur du Droit international humanitaire) et Resonances ( membre actif pour la promotion interculturelle contribuant à la preservation du patrimoine immatériel et vivant de l'humanité).



Mes compétences :

Comptabilité financière

Contrôle de gestion

Consolidation

Management

Analyste financier