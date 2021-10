Wilfride ONDZAGHE ENGONGHA

JEUNE GABONAIS

MASTÈRE SPÉCIALISE EN MANAGEMENT PAR PROJETS

MASTER 2 PRO QHSE



Je suis actuellement en poste, mais je souhaite et je suis prêt à m'investir immédiatement dans le Management de projet en Afrique centrale (en particulier au Gabon) idéalement dans l'Oil & Gas ou la réalisation des projets d'infrastructures publiques.



Mes compétences :

PROJECT CONTROL

Earn value Management (EVM)...

Project Planning & Scheduling

Software: Primavera P3, P6, MS Project...

Project Cost control & Risk Management

HSE MANAGEMENT

Interfaces Management

Contract Management

Subcontractors (or providers) Management

Gestion de projet

Cost Enginnering