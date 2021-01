William CHEVILLON

Grâce à mes missions professionnelles et mes engagements culturels, j'ai été habitué à côtoyer tous types de publics (scolaires, publics empêchés, EHPAD, estivants, etc.), à développer des projets de médiation adaptés à chacun (visites tactiles, jeux de piste, ateliers...) mais également à acquérir une expérience à la télévision et à la radio. Mes travaux actuels sont principalement dédiés à l'art contemporain et à l'art public (publication à venir).